Взрывы прогремели на турецком военном складе на границе с Сирией

Анкара, 9 августа. Серия взрывов прогремела на турецком военном складе, который находится на границе с Сирией. Об этом сообщил турецкий телеканал NTV.

Инцидент произошел в городе Рейханлы в ночь на 9 августа. По словам очевидцев, взрывы начались около 03.30 по местному времени. После взрывов на складе боеприпасов начался пожар.

Информации о погибших или пострадавших пока не поступало, однако уточняется, что взрывная волна выбила стекла в нескольких зданиях. Сейчас жители районов, расположенных недалеко от склада, эвакуированы, сообщает «Царьград».

Территория вокруг объекта на данный момент оцеплена, а ведущие к складу дороги перекрыты. На месте происшествия работают пожарные, полиция и медики. Причина взрывов пока не установлена, передает KP.RU.