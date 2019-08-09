WSJ сообщила, что крупные банки в США передали Конгрессу данные о россиянах и Трампе

Вашингтон, 9 августа. Некоторые крупные банки передали законодателям в американском Конгрессе документы, которые касаются главы Белого дома Дональда Трампа и граждан России, с которыми он якобы мог вести дела.

Как пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, с Конгрессом сотрудничают в том числе Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Deutsche Bank, Morgan Stanley и Wells Fargo. Эти банки направили членам специального комитета по разведке и комитета по финансовым услугам Палаты представителей «тысячи страниц документов, касающихся россиян, которые могли вести дела с Трампом, его семьей или компаниями».

По некоторым данным, в ближайшее время финансовые институты представят законодателям новые материалы. Газета подчеркивает, что банки намерены передать следователям документы, которые связаны с компанией американского президента Trump Organization.

Отмечается, что в конце января 2019 года представители спецкомитета по разведке и комитета по финансовым услугам Палаты представителей американского Конгресса сообщили о консультациях, которые проводятся с Deutsche Bank о транзакциях, касающихся Трампа.

По данным The Wall Street Journal, оппоненты американского президента намерены найти какие-либо сведения о вложениях граждан России в бизнес Дональда Трампа и незаконных сделках с участием его компании.

Напомним, американские спецслужбы инкриминируют РФ вмешательство в выборы 2016 года. Расследованием, которое уже признано провальным, занимался бывший специальный прокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер, пишет «Газета.ru». За два года не удалось найти ни одного доказательства «связи» между Трампом и Москвой.

Провальный доклад Мюллера насчитывает 448 страниц, расследование обошлось американским налогоплательщикам в 35 млн долларов. Факт «сговора» Трампа с РФ, о котором писали некоторые СМИ еще с 2016 года, так и не подтвердился.

Российская сторона неоднократно отмечала, что не вмешивалась во внутренние дела других государств. Провальное расследование Мюллера, который был вынужден признать, что никакого сговора не было, вызвало ироничную реакцию главы российского государства Владимира Путина, который связал «расследование» экс-спецпрокурора США с кризисом политической системы в Соединенных Штатах.