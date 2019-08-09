Москва, 9 августа. Министерство сельского хозяйства России не поддержало идею ввести запрет на уничтожение запрещенных к ввозу продуктов. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Минсельхоз РФ выступил против запрета на уничтожение санкционных продуктов. Как отмечается в письме ведомства, реализация такой продукции может способствовать расширению нелегального оборота. По словам заместителя главы Минсельхоза Оксаны Лут, санкционная продукция ввозится в Россию в основном в сопровождении поддельных сопроводительных документов, либо такие документы отсутствуют. По мнению эксперта, такие продукты могут нанести вред здоровью граждан. Кроме того, высоким остается риск заноса на территорию страны опасных карантинных организмов и болезней животных, что в свою очередь ставит под угрозу безопасность России.

Как пишет ТАСС, в Минсельхозе считают, что введение запрета на уничтожение может создать дополнительные условия для нелегального оборота запрещенных к ввозу товаров.

Роспотребнадзор выступил с предложением запретить уничтожение пригодных к употреблению продуктов. Ведомство также предлагает более рационально использовать пищевые отходы, например, в биоэнергетике. Напомним, в настоящее время в России действуют правила, предусматривающие уничтожение пригодной к употреблению пищевой продукции, если она просрочена или попала в страну в нарушение санкций. Эту практику Роспотребнадзор предлагает изменить.

«Считаем целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу», — говорится в предложении ведомства, подготовленного по запросу Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение не уничтожать санкционные продукты. Журналисты обратили внимание Пескова на заявление вице-премьера Алексея Годеева, в котором он выразил мнение, что уничтожать санкционные продукты неправильно. СМИ попросили представителя Кремля оценить это предложение по «санкционке».

«Здесь, безусловно, очень важно, чтобы санкционные продукты именно оставались санкциоными, чтобы они не превращались в поле деятельности для злоупотреблений, — выразил мнение пресс-секретарь российского лидера. — И вот как администрировать это — в этом вопрос. Поэтому происходит их уничтожение, а не использование в каких-либо других целях. Пока речь идет об экспертном споре».

Гордеев поддержал предложение Роспотребнадзора о введении законодательного запрета на уничтожение пригодных к употреблению продуктов. Вице-премьер отметил, что их следует изымать, а затем использовать именно по назначению как продукты питания, сделав соответствующие анализы.

Напомним, введенный в 2014 году запрет на ввоз в РФ продовольствия из некоторых стран и указ об уничтожении «санционки» стали ответом на антироссийские санкции Запада. В 2018 году Россельхознадзор сообщил, что за три года было уничтожено более 26 тысяч тонн санкционных продуктов.

Весной 2019 года Национальная мясная ассоциация предложила ввести запрет для граждан РФ на ввоз из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного использования, Геннадий Онищенко тогда резко раскритиковал это предложение.