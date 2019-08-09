BMW отзывает более 22 тысяч автомобилей в России

Москва, 9 августа. Немецкий автопроизводитель BMW отзывает 22 286 машин в России. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Уточняется, что отзывная кампания коснется автомобилей BMW 5-й и 6-й серии, реализованных с июня 2003 года по август 2010 года. На сайте Росстандарта опубликован список VIN-кодов транспортных средств, которые попадают под отзыв.

Официальный представитель BMW на российском рынке ООО «БМВ Русланд Трейдинг» отзывает обозначенные автомобили, поскольку выяснилось, что в некоторых случаях повышенная влажность в сочетании с меняющимися температурами, а также применяемая зимой на российских дорогах соль, приводят к коррозии в резьбовом соединении плюсового провода аккумуляторной батареи. Из-за этого происходят различные сбои в работе систем автомобиля. В некоторых случаях брак даже приводит к проблемам с запуском двигателя. Кроме того, может скапливаться влага, что может вести к возникновению утечки по поверхности. Также отмечается, что в некоторых случаях указанное выше резьбовое соединение нагревается, а при определенных условиях даже плавится.

Все владельцы автомобилей BMW, которых касается отзывная кампания, будут проинформированы письменно и по телефону о необходимости приехать в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Также автовладельцы могут сами отыскать свой VIN-код на сайте Росстандарта и, если он есть в списке, самостоятельно записаться на ремонт в дилерский центр. Специалисты выполнят проверку точки отвода на всех машинах и произведут необходимые работы в соответствии с результатами. Отмечается, что владельцам BMW не придется ничего платить за ремонт.

Напомним, ранее автомобили BMW 5-й серии вошли в топ-10 самых популярных машин премиум-класса на российском рынке. Эти «баварцы» заняли третью строчку рейтинга.