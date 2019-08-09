Во Франции призвали разрешить с Россией вопрос «царского долга»

Париж, 9 августа. Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер просит разъяснить, какие меры правительство готово принять для того, чтобы «окончательно разрешить» вопрос «царского долга» с Россией.

В запросе депутата отмечается, что французское правительство должно обратить пристальное внимание на права держателей облигаций, которые были выданы России во второй половине XIX — начале XX века.

«Через 100 с лишним лет внуки и правнуки разоренных держателей (облигаций) продолжают требовать возврата вложенных денег. Несмотря на договор от 27 мая 1997 года, по которому правительство Российской Федерации согласилось выплатить $400 млн, держатели облигаций остаются потерпевшими», — отмечает Франсис Веркамер.

Он подчеркнул, что деньги держателям облигаций вернули, однако «в большинстве случаев выплаты не соответствовали реальным суммам». По словам Веркамера, потомки инвесторов намерены выяснить, какие меры правительство Франции готово принять для того, чтобы «уплатить кредиторскую задолженность и окончательно разрешить эту тяжбу». Об этом пишет RT.

Ранее сообщалось, что группа французов обратилась в Международную ассоциацию держателей российских займов с требованием взыскать с России долги, которые были списаны в 1918 году по указу Владимира Ленина. Историк и публицист Петр Мультатули объяснил причину подобных требований. Он подчеркнул, что рассказы о якобы долгах России являются историческим мифом. По его словам, современная Россия не является правопреемником Российской Империи.

Историк также обратили внимание на еще одну важную деталь: если от России требуют погасить внешний долг Российской Империи, то значит, признают незаконный выход Прибалтики из состава государства, а также территориальные гарантии.