СМИ сообщили об обысках в управлении по борьбе с коррупцией МВД в Красноярске

Красноярск, 9 августа. В управлении экономической безопасности и противодействия коррупции главного управления МВД по Красноярскому краю прошли обыски. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах региона. По данным средств массовой информации, задержан заместитель начальника отдела Евгений Мотин.

Как пишет РИА Новости, высокопоставленных руководителей полиции подозревают в мошенничестве и получении взятки. В министерстве внутренних дел и Федеральной службе безопасности комментариев пока получить не удалось.

В марте 2019 года советника губернатора Красноярского края Антона Натарова задержали по подозрению в мошенничестве. Отец задержанного Сергей Натаров, который является депутатом Госдумы от Красноярского края (ЛДПР), подтвердил данную информацию.

Также сотрудники ФСБ и МВД провели обыски в Центре питания Универсиады-2019 в Красноярске. Ранее глава управления ФАС по Красноярскому краю Валерий Захаров рассказал, что ведомство получило запрос от ФСБ с просьбой проверить соблюдение центром антимонопольного законодательства. Он уточнил, что работа может занять до девяти месяцев.

Напомним, Всемирная зимняя Универсиада в Красноярске прошла с 2 по 12 марта.