Иностранные эксперты высоко оценили новейший российский беспилотник «Охотник»

Москва, 9 августа. Военные эксперты из разных стран высоко оценили новейший российский тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник». О новинке пишут иностранные СМИ.

Напомним, в начале августа «Охотник» совершил первый полет. БПЛА успешно облетел аэродром на высоте 600 метров, а затем приземлился. Первый полет «Охотника» длился 20 минут.

Как пишет китайское издание Sohu, появление новейшего БПЛА продемонстрировало, что Россия по-прежнему входит в число государств с сильнейшей военной промышленностью. «Охотник» выполнен по схеме «летающее крыло» и отличается относительно небольшими размерами. При этом по стелс-характеристикам российский БПЛА превосходит китайский истребитель J-20, пишет газета. Также «Охотник» можно использовать совместно с истребителями пятого поколения Су-57, что позволит выполнять задания намного эффективней, сообщают «Известия».

Обсудили российскую новинку и эксперты американского издания The Drive. Специалисты отметили, что дизайн «Охотника» напоминает облик американского ударного самолета F-117 Nighthawk. При этом конструкция российского БПЛА может позволить ему летать на сверхзвуковых скоростях и использоваться в качестве ведомых в звене с новейшими Су-57.

Ранее летчик-инструктор Андрей Красноперов дал Федеральному агентству новостей комментарий по поводу первого полета «Охотника». Эксперт уверен, что новинка приблизит Россию к лидерам в производстве беспилотных летательных аппаратов.