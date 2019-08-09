Трамп рассказал, почему отказался от спиртного

Вашингтон, 9 августа. Американский лидер Дональд Трамп рассказал о том, почему придерживается «сухого» закона.

Размышлениями на тему президент США поделился в большом и довольно откровенном интервью газете The Washington Post, пояснив, что огромную роль в ведении трезвого образа жизни сыграл его старший брат.

Дело в том, что Фред Трамп был алкоголиком и умер в 1981 году в возрасте 42 лет. Дональд Трамп опасается, что у него есть генетическая предрасположенность к алкоголизму, поэтому, чтобы не искушать судьбу, он вообще не употребляет спиртное.

«Глядя на пагубное пристрастие брата, которое разрушало его жизнь, я еще в 16 лет принял решение, что не будет употреблять спиртное. Мой «опыт» в этой части ограничился одной бутылкой пива», — заявил Трамп.

Говоря же о вероятных причинах алкоголизма брата, президент США не исключает семейный фактор: дело в том, что его отец Фред Трамп хотел передать старшему сыну семейный бизнес.

Однако Фред-младший всячески этому противился, желая связать свою жизнь с небом. Позднее под давлением отца он перешел на работу в семейную компанию, однако стресс и напряженные отношения привели его к бутылке.

Смерть старшего брата Трампа является одним из знаковых событий в жизни президента и совпала с его собственным окончательным взлетом, когда к нему перешел бизнес его отца.

Добавим, что минувшей осенью нынешний хозяин Белого дома, объясняя свой трезвый образ жизни, заявил, что если был он пил, то был бы самым ужасным человеком на планете.