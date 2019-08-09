Москва, 9 августа. Роскачество подготовило инструкцию о том, как правильно выбрать школьную форму. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Роскачество дало рекомендации по выбору школьной формы. В первую очередь, по словам специалистов, необходимо обратить внимание на маркировку одежды и наличие документов о соответствии продукции обязательным требованиям. Если продавец не сможет показать документы, это должно насторожить. Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева подчеркнула, что продукция могла декларироваться производителем как взрослая, а к взрослой одежде предъявляются менее строгие требования.

Она добавила, что от сырьевого состава одежды зависит комфорт ребенка. При этом, по ее словам, пугаться небольшого количества синтетики не стоит. Она напомнила, что синтетику в небольших объемах добавляют для того, чтобы ткань была прочнее, лучше сидела. В случае с шерстью синтетика не способна изменить ее основных качеств.

Саратцева указала, что при доле полиэфирных волокон свыше 70%, к примеру, полиэстера или полиамида в составе подкладки, школьная форма может иметь «эффект парника». Поэтому не стоит покупать костюм, если верхний слой пиджака или брюк на 70% состоит из шерстесодержащих тканей, а подкладка – на 100% из полиэфирных волокон. Кроме того, стоит обратить внимание на качество швов, обработку низа изделий. Стоит проверить острые элементы, например, на пуговицах. Это особенно важно при выборе формы для детей младшего школьного возраста.

Ранее сообщалось, что российский Минпромторг планирует в 2020 году утвердить в стране предварительный национальный стандарт на школьную форму.

Ранее специалисты Роскачества и Минпромторга РФ провели масштабное исследование рынка школьной формы. В режиме «тайного покупателя» эксперты проверили 62 образца продукции из 27 регионов страны по 60 параметрам качества и безопасности. Доля некачественной продукции, по сравнению с прошлым годом, снизилась на 20%, однако по-прежнему остается высокой: 60% проверенных товаров не получили положительные оценки.

В рамках проведенного исследования эксперты закупали образцы школьной формы в различных торговых точках: интернет-магазинах, крупных торговых сетях, а также в небольших магазинах фирм-производителей в регионах. Одинаковое количество нарушений обнаружилось во всех типах торговых точек, но продукции достойного качества по цене ниже 1,2 тысячи рублей за одно изделие (брюки, сарафан или пиджак) не нашлось.

В некоторых общеобразовательных учреждениях существует негласная практика рекомендаций со стороны представителей школы по поводу необходимости массовых заказов в конкретном магазине и ателье.

Эксперты напоминают родителям о том, что они вправе выбирать любого производителя школьной формы для своих детей. Однако следует учитывать, что ателье, в отличие от магазина, по закону не несет ответственности за качество используемой ткани.

Кроме того, специалисты отмечают высокое качество пошива школьной формы как в России, так и за рубежом (были исследованы по нескольку образцов из Китая, Турции, Белоруссии и Бангладеш).