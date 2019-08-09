Женева, 9 августа. Кратковременное вдыхание дыма от лесных пожаров не приведет к развитию рака или сердечно-сосудистых заболеваний, но может вызывать астму и раздражение слизистой. Об этом рассказал эксперт департамента по неинфекционным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения Андре Илбави.

В ВОЗ рассказали, как лесные пожары влияют на здоровье. По словам специалиста, долговременный эффект на здоровье от лесных пожаров учеными изучен мало. Как уточнил эксперт, дым содержит в себе ряд канцерогенных агентов. Долговременное вдыхание человеком мелких частиц увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Как пишет РИА Новости, эксперт добавил, что, если человек дышит дымом недолго, он не будет влиять на работу сердца. При этом дым раздражает слизистую и может вызвать астму. Кроме того, дым от лесных пожаров также приводит к высвобождению парниковых газов. Если ими дышать долгое время, возможно развитие различных заболеваний.

МЧС назвало основную причину возникновения лесных пожаров в Сибири. Причиной лесных пожаров в Сибири стало неосторожное обращение с огнем. Об этом заявил заместитель главы МЧС Игорь Кобзев на рабочем совещании в Госдуме. Согласно данным МЧС, сухие грозы, которые очень часто приходили в регион, не являлись основной причиной возникновения природных возгораний. Однако, по предположению исполняющего обязанности главы Рослесхоза Михаила Климова, лесные пожары в контролируемых зонах начались все-таки из-за сухих гроз.

Ранее сообщалось, что авиация российского спасательного ведомства во время тушения природных пожаров в Сибири сбросила на леса около 900 тонн воды.

СК РФ возбудил уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц министерства лесного хозяйства Красноярского края. Зaмнaчaльникa центрa «Антистихия» МЧС РФ Сергей Абанин подчеркнул, что причиной распространения лесных пожaров в Сибири стали недостаточные меры по ликвидации очагов возгораний. За сутки площадь лесных пожаров уменьшилась на 166,5 тысячи гектаров.

Почти 44 тысячи человек поддержали петицию с призывом ввести режим ЧС на территории Сибирского федерального округа из-за лесных пожаров. Текст петиции появился на сайте change.org.

Как говорится в документе, жители Сибири попросили ввести в регионе режим ЧС из-за лесных пожаров на севере Красноярского края и в Иркутской области. Авторы петиции напомнили, что возгорания происходят уже в течение нескольких недель. Огонь распространяется на соседние области Сибири, а дымкой закрыто солнце даже за 700 километров от Красноярского края — в Томской области, Хакасии, Кемерово, Новосибирске. Как уточняется на сайте, в Красноярске люди ходят в масках.

Жители двух регионов предложили немедленно ввести режим ЧС для всей Сибири и принять усиленные меры по ликвидации лесных пожаров на этой территории.

Столицу Якутии окутало дымом от природных пожаров в Сибири и северных районов региона. Об этом говорилось на заседании оперативной рабочей группы правительства и МЧС по информированию населения о пожарной обстановке в республике. Кроме Якутска в зону задымления попали населенные пункты в 12 районах Якутии.