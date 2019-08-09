Трамп обвинил Венесуэлу в нарушении соглашений о борьбе с наркоторговлей

Вашингтон, 9 августа. Президент США Дональд Трамп считает, что власти Венесуэлы не выполняют взятые на себя обязательства по борьбе с международной наркоторговлей.

Об этом говорится в постановлении за подписью хозяина Белого дома, которое было направлено накануне на имя руководителя американского внешнеполитического ведомства Майкла Помпео.

«Я объявляю Боливию и Венесуэлу невыполнившими самым очевидным образом за последний год своих обязательств в рамках международных соглашений по борьбе с распространением наркотиков», — говорится в документе.

К слову, в том же постановлении Трамп не преминул воспользоваться возможностью назвать президента Венесуэлы нелегитимным лидером страны, обещая всяческую поддержку несостоявшемуся узурпатору Хуана Гуайдо.

«Когда с диктатурой Мадуро будет покончено, у Соединенных Штатов будет намного больше возможностей для работы с Венесуэлой с целью пресечь поток наркотиков, который идет из Южной Америки», — отметил президент США.

Как сообщает RT, кроме Боливии и Венесуэлы в очередной «черный список» Трампа также попали Афганистан, Белиз, Бирма, Колумбия, Коста-Рика, Эквадор, Сальвадор, Гватемала, Индия, Ямайка, Лаос, Мексика, Панама, Перу и еще рад стран.

Напомним, что в среду на торжественном мероприятии в Каракасе президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал провести 10 августа всемирную акцию против Дональда Трампа. Кроме того, венесуэльский лидер считает, что за покушением на него в августе 2018 года стоит советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.