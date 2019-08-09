Южные Курилы показали частью Японии на сайте Олимпиады 2020

Токио, 9 августа. Четыре принадлежащих России острова Южных Курил появились в разделе маршрута олимпийского огня на карте Японии, которая опубликована на сайте Олимпиады 2020 года.

Острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи составители карты отнесли к японской провинции Хоккайдо.

Япония считает эти четыре острова курильской гряды своими территориями. Токио указывает их на картах в качестве японских владений и выражает протесты из-за российской деятельности в регионе.

В июле Япония подготовила к саммиту G20 видеоролик, в котором Курильские острова также были представлены японской территорией. В ответ Москва выразила Токио протест.

СССР получил острова Шикотан, Хабомаи, Итуруп и Кунашир по итогам Второй мировой. Тем не менее Япония отказывается признавать российский суверенитет над этими территориями. Вследствие такой позиции Токио между Россией и Японией до сих пор не подписан мирный договор.

Президент РФ Владимир Путин и японский премьер-министр Синдзо Абэ в 2018 году договорились начать переговорный процесс о подписании мирного соглашения. В основу договора должна была лечь Совместная советско-японская декларация 1956 года, по которой Россия может рассмотреть возможность передачи двух островов.

Однако Путин отметил, что этот вопрос нуждается в проработке, так как в документе не прописано, под чей суверенитет должны были отойти острова и на каких основаниях СССР был готов их передать.