Москва, 9 августа. Сотрудники правоохранительных органов провели обыск у еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках, устроенных провокаторами на несанкционированной акции в Москве 27 июля, сообщает Telegram-канал «ОФД-Инфо».

В ходе незаконного митинга Айдар Губайдулин предположительно бросил бутылку в сотрудников Росгвардии, после чего достал газовый баллончик. Вероятно, на видео, опубликованном Telegram-Каналом Mash, именно подозреваемый пытается спровоцировать правоохранителей на незаконном митинге.

Напомним, 27 июля представители так называемой оппозиции устроили в Москве несанкционированную акцию, которая вылилась в массовые беспорядки. Отметим, что во время незаконного митинга, который заявлялся как «мирная акция», провокаторы атаковали сотрудников правоохранительных органов, применив перцовый баллончик против полиции и закидав ОМОН бутылками. При этом правоохранители действовали строго в рамках закона, обеспечивая безопасность москвичей и туристов во время несанкционированной акции.

Организаторы ряда незаконных митингов, которые недавно прошли в столице, пытаются оказать давление на Московскую городскую избирательную комиссию, правомерно отказавшуюся регистрировать в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы лиц, предоставивших поддельные подписи. Особенно в фальсификации отличилась юрист так называемого Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь: 14,67% предоставленных ею подписных листов оказались «липовыми», при том, что закон допускает только 10% брака.

Отказ в регистрации Соболь не стал неожиданностью, поскольку еще до подачи документов в Мосгоризбирком она стала центральной фигурой нескольких скандалов. Так, сотрудники правоохранительных органов обнаружили на одной из съемных московских квартир целую «фабрику поддельных подписей». Кроме того, Соболь подкупала избирателей и использовала «подписи мертвецов».

Отметим, что все организаторы массовых беспорядков в Москве были арестованы, кроме Любови Соболь, которая прикрылась от заключения под стражу пятилетней дочерью. Однако юристу так называемого ФБК не удалось избежать административной ответственности и крупного штрафа.