Япония «присвоила» Южные Курилы на карте Олимпиады-2020. События дня. ФАН-ТВ

Япония «присвоила» Курилы Япония весьма оригинальным способом «присвоила» себе Южные Курилы. Российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи попали на карту Олимпиады 2020 года, которая пройдет в столице Страны восходящего солнца — Токио. Любопытно, что эта информация находится в разделе маршрута олимпийского огня, где острова отнесены к префектуре Хоккайдо. Россия на выходку Японии пока никак не отреагировала. Напомним, что страны со времен Второй Мировой войны пытаются заключить мирный договор, но камень преткновения — территориальный спор за Южные Курилы. Впрочем, Россия от своих островов не намерена отказываться ни при каких условиях.

Российский самолет пролетел над Украиной Киев впервые за долгое время ненадолго отступил от своих запретов. По данным госавиаслужбы «Украэрорух», российскому Boeing-738 разрешили пролететь над Украиной для обхода грозового фронта. Лайнер компании «Глобус», входящей в группу S7, пересек границу на 26 минут. Он выполнял рейс из Бари в Москву. Напомним, что еще в 2015-м Украина запретила полеты авиакомпаниям из России — в их числе S7, «Аэрофлот» и «Трансаэро». Это произошло из-за их рейсов в Крым. Росавиация предложила возобновить переговоры по авиасообщению, но конкретики в этом вопросе, увы, как не было, так и нет.

Смертельное ДТП под Саратовом Трагичное ДТП произошло недалеко от Саратова. В районе Песчано-Уметского тракта столкнулись грузовик и автомобиль Lada Priora — жертвами аварии стали трое человек, все они находились в легковушке. От удара ее практически смяло — шанс выжить у пассажиров был минимален. О причинах инцидента не сообщается. Известно, что машины ехали по трассе Сызрань-Саратов-Волгоград — из-за ДТП движение по дороге было ограничено, т.к. фура, перевозившая битум, опрокинулась, а само вещество вылилось на дорогу. На месте ЧП работают экстренные службы и выясняют все обстоятельства трагедии.