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8:39 9 Августа 2019

Япония «присвоила» Южные Курилы на карте Олимпиады-2020. События дня. ФАН-ТВ

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Япония «присвоила» Курилы

Япония «присвоила» Южные Курилы на карте Олимпиады-2020. События дня. ФАН-ТВ

Япония весьма оригинальным способом «присвоила» себе Южные Курилы. Российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи попали на карту Олимпиады 2020 года, которая пройдет в столице Страны восходящего солнца — Токио. Любопытно, что эта информация находится в разделе маршрута олимпийского огня, где острова отнесены к префектуре Хоккайдо. Россия на выходку Японии пока никак не отреагировала. Напомним, что страны со времен Второй Мировой войны пытаются заключить мирный договор, но камень преткновения — территориальный спор за Южные Курилы. Впрочем, Россия от своих островов не намерена отказываться ни при каких условиях.

Российский самолет пролетел над Украиной

Япония «присвоила» Южные Курилы на карте Олимпиады-2020. События дня. ФАН-ТВ

Киев впервые за долгое время ненадолго отступил от своих запретов. По данным госавиаслужбы «Украэрорух», российскому Boeing-738 разрешили пролететь над Украиной для обхода грозового фронта. Лайнер компании «Глобус», входящей в группу S7, пересек границу на 26 минут. Он выполнял рейс из Бари в Москву. Напомним, что еще в 2015-м Украина запретила полеты авиакомпаниям из России — в их числе S7, «Аэрофлот» и «Трансаэро». Это произошло из-за их рейсов в Крым. Росавиация предложила возобновить переговоры по авиасообщению, но конкретики в этом вопросе, увы, как не было, так и нет.

Смертельное ДТП под Саратовом

Япония «присвоила» Южные Курилы на карте Олимпиады-2020. События дня. ФАН-ТВ

Трагичное ДТП произошло недалеко от Саратова. В районе Песчано-Уметского тракта столкнулись грузовик и автомобиль Lada Priora — жертвами аварии стали трое человек, все они находились в легковушке. От удара ее практически смяло — шанс выжить у пассажиров был минимален. О причинах инцидента не сообщается. Известно, что машины ехали по трассе Сызрань-Саратов-Волгоград — из-за ДТП движение по дороге было ограничено, т.к. фура, перевозившая битум, опрокинулась, а само вещество вылилось на дорогу. На месте ЧП работают экстренные службы и выясняют все обстоятельства трагедии.

Каникулы Сената США могут прерваться

Япония «присвоила» Южные Курилы на карте Олимпиады-2020. События дня. ФАН-ТВ

Власти США просят срочно отозвать Сенат с каникул и рассмотреть закон об усилении оружейного контроля. С заявлением к президенту страны Дональду Трампу обратилась спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Напомним, что на прошлой неделе после массовой стрельбы в Штатах Техас и Огайо погибли 32 человека. Трамп лично навестил семьи жертв и пострадавших. На фоне трагедии он предложил ужесточить правила торговли оружием и ввести дополнительные проверки. В то же время его однопартийцы ранее высказывались против подобных изменений.

 