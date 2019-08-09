Москва, 9 августа. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о готовности России оказывать поддержку Киргизии. Заявление прозвучало на встрече главы кабмина России с президентом республики Соорнбаем Жээнбековым.

«У нас действительно очень хорошие продвинутые отношения. Мы советуемся по самым разным вопросам. По мере возможности мы действительно стараемся оказывать помощь и поддержку нашему другу и партнеру - республике Кыргызстан. Так будет и дальше, не сомневайтесь в этом», — сообщил Медведев президенту Киргизии.

По словам российского премьера, перед поездкой на заседание Евразийского межправсовета он обсудил двусторонние отношения и ряд других вопросов с президентом России Владимиром Путиным. Медведев также передал Жээнбекову привет от российского коллеги.

Глава правительства РФ выразил уверенность, что «встречи внесут свой вклад в копилку двустороннего партнерства» между странами.

Жээнбеков в свою очередь подчеркнул, что страны в последние годы ведут тесный политический диалог на высшем уровне. По словам президента, в Киргизии чувствуют поддержку.

«И вас в Кыргызстане знают, как настоящего друга, который вносит вклад в наше стратегическое партнерство. И мы считаем вас нашим близким другом. Вы всегда особенно относитесь к Кыргызстану», — подчеркнул глава республики.

По словам Жээнбекова, Россия ранее оказала республике финансовую помощь и техническую поддержку при проведении саммита ШОС.

В Киргизии произошли столкновения на фоне задержания бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. Экс-глава государства согласился сдаться силовикам после длительных переговоров и штурма его резиденции 8 августа. Суд постановил арестовать Атамбаева на время следствия, до 26 августа, сообщила газета «Известия».

Экс-президента пытались задержать с 7 августа, но сторонники Атамбаева оказали силовикам вооруженное сопротивление. В результате беспорядков пострадали 79 человек, один силовик погиб.