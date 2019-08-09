Назван самый популярный возраст для рождения первого ребенка в России в 2018 году

Москва, 9 августа. Большинство россиянок родили первого ребенка в 2018 году в возрасте 26 лет. Об этом сообщает RT cо ссылкой на данные Росстата.

Заместитель заведующего Международной лаборатории демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин рассказал, что популярный возраст рождения первого ребенка в России изменился незначительно за последние годы, однако средний возраст, когда женщина рождает ребенка, увеличивается.

По его словам, это общемировая тенденция, при которой женщины больше времени отдают построению карьеры и получению образования, откладывая рождение ребенка. Шульгин подчеркнул, что такая тенденция будет продолжаться. Второго ребенка россиянки рождают в среднем в 30 лет, третьего — в 31 год, четвертого — в 33 года.

Ранее в Минтруде назвали регионы с самой высокой рождаемостью в 2018 году. Так, больше всего детей появилось в Москве — 132,1 тысячи, в Московской области — 83 тысячи человек, а также в Краснодарском крае, Петербурге и Тюменской области.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что власти намерены принять дополнительные меры для стимулирования рождаемости в стране. По ее словам, прорабатывается вариант выдачи материнского капитала после рождения первенца.

Напомним, президент РФ Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию заявил о необходимости повышения рождаемости. По его словам, нужно изменить расчет финансового состояния семьи, по которому начисляются субсидии на малолетних детей. Данная инициатива призвана увеличить число семей, которые будут получать господдержку.