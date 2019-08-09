Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Тарантино назвал любимого российского режиссера

347
0 Оставить комментарий

Тарантино назвал любимого российского режиссера

Москва, 9 августа. Режиссер Квентин Тарантино рассказал, что его любимым российским режиссеров является Тимур Бекмамбетов.

Размышлениями на тему культовый кинодеятель поделился в интервью РИА Новости во время визита в Москву для презентации своей девятой картины «Однажды… в Голливуде».

«Единственный нынешний российский постановщик, которого я смогу сейчас назвать, — это Тимур Бекмамбетов. Обожаю его «Ночной дозор», мне кажется, это фантастическая картина», — сказал Тарантино, отвечая на вопрос журналиста.

Говоря же о великих кинематографических деятелях советской эпохи, культовый режиссер современности отметил Сергея Эйзенштейна и его картину 1938 года выпуска «Александр Невский».

«Нельзя не любить его работы! Его «Александр Невский» — просто нереальный! Одна только сцена битвы на замерзшем озере шедевральная», — поделился впечатлениями Квентин Тарантино.

Тарантино назвал любимого российского режиссера

Как напоминает RT, в среду министр культуры России Владимир Мединский рассказал, что Тарантино остался потрясенным российской столицей. По словам министра, культовый режиссер буквально ловил каждое слово экскурсовода, сопровождавшего его на прогулке по Кремлю.

Добавим, что американский режиссер приехал в Москву на презентацию своего нового фильма «Однажды в Голливуде». В России лента вышла в прокат накануне, а мировая премьера состоялась 22 мая на Каннском кинофестивале.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров