Тарантино назвал любимого российского режиссера

Москва, 9 августа. Режиссер Квентин Тарантино рассказал, что его любимым российским режиссеров является Тимур Бекмамбетов.

Размышлениями на тему культовый кинодеятель поделился в интервью РИА Новости во время визита в Москву для презентации своей девятой картины «Однажды… в Голливуде».

«Единственный нынешний российский постановщик, которого я смогу сейчас назвать, — это Тимур Бекмамбетов. Обожаю его «Ночной дозор», мне кажется, это фантастическая картина», — сказал Тарантино, отвечая на вопрос журналиста.

Говоря же о великих кинематографических деятелях советской эпохи, культовый режиссер современности отметил Сергея Эйзенштейна и его картину 1938 года выпуска «Александр Невский».

«Нельзя не любить его работы! Его «Александр Невский» — просто нереальный! Одна только сцена битвы на замерзшем озере шедевральная», — поделился впечатлениями Квентин Тарантино.

Как напоминает RT, в среду министр культуры России Владимир Мединский рассказал, что Тарантино остался потрясенным российской столицей. По словам министра, культовый режиссер буквально ловил каждое слово экскурсовода, сопровождавшего его на прогулке по Кремлю.

Добавим, что американский режиссер приехал в Москву на презентацию своего нового фильма «Однажды в Голливуде». В России лента вышла в прокат накануне, а мировая премьера состоялась 22 мая на Каннском кинофестивале.