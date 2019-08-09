Национальный стандарт на школьную форму планируют утвердить в России

Москва, 9 августа. Российский Минпромторг планирует в 2020 году утвердить в стране предварительный национальный стандарт на школьную форму.

Об этом «Известиям» рассказал руководитель министерства Денис Мантуров, уточнив, что в документе планируется указать требования к прочности и стойкости материалов, воздухопроницаемости ткани и прокладки.

«Также в стандарт на школьную форму включат качественные характеристики ткани, в том числе параметры прочности, стойкости к истиранию, способность образовывать катышки, а также изменять свои размеры после стирки», — цитирует министра Kp.ru.

В Росстандарте, в свою очередь, отметили, что нормы для школьной формы должны быть гораздо строже, чем для обычной одежды. При этом сейчас до 80% рынка одежды для школьников заполнено некачественными и небезопасными вещами, сообщает ФедералПресс.

Как напоминает «Газета.ru», еще два года назад депутат Государственной думы Геннадий Онищенко рассказал о причинах необходимости введения школьной формы в России, а также о том, каким критериям она должна соответствовать.

По мнению парламентария, большинство россиян считают, что у детей должна была школьная форма, чтобы она была единой, но при этом отличала школу от школы, класс от класса, имела свои отличительные знаки. Форма должна быть удобной, способствовать процессу обучения и сохранению здоровья. Кроме того, школьная форма должна быть интеллектуальным аксессуаром.