Атамбаева поместили в СИЗО до 26 августа

Бишкек, 9 августа. Суд арестовал до 26 августа бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Сергея Слесарева.

«Судья вынес решение арестовать Атамбаева на время проведения следственных мероприятий», — рассказал Слесарев.

Защитник подчеркнул, что решение было вынесено в здании Государственного комитета национальной безопасности Киргизии, куда пригласили судью Первомайского района Бишкека.

По словам Слесарева, Атамбаеву не предъявили никаких документов о задержании, а мера пресечения была избрана сразу после задержания.Это является нарушением правовых норм, подчеркнул защитник. Сообщается, что экс-президент будет находиться в СИЗО.

В МВД Киргизии рассказали, что обстановка в республике контролируется сотрудниками правоохранительных органов.

«В течение ночи никаких попыток дестабилизировать ее (обстановку) на территории страны не предпринималось», — заявил представитель министерства журналистам.

По его словам, не было зафиксировано ни одного серьезного нарушения общественного порядка с момента разгона сторонников Атамбаева.

Напомним, бывшего президента страны подозревают в перепрофилировании земельных участков, коррупции, в незаконных поставках угля на ТЭЦ Бишкека и других преступлениях. Парламент страны снял с него неприкосновенность 27 июня.

Спецназовцы на протяжении двух дней не могли взять штурмом особняк Атамбаева в селе Кой-Таш в Чуйской области. Сторонники бывшего президента забрасывали спецназовцев камнями. В результате штурма был убит один из силовиков, 52 человек получили ранения. Атамбаев заявил, что лично вел огонь по силовикам, поскольку у его сторонников не был оружия. При этом бывший президент заявил, что «старался не попадать в людей». Позже Атамбаев сдался силовикам.

Отметим, на центральной площади Бишкека Ала-Тоо собрались несколько сотен сторонников Атамбаева. Они требовали отставки действующего главы государства Сооронбая Жээнбекова, однако были разогнаны спецназом.

Напомним, Алмазбек Атамбаев пришел к власти в результате государственного переворота в декабре 2011 года, свергнув президента Курманбека Бакиева. Атамбаев управлял страной по ноябрь 2017 года, сообщает «Газета.ru».

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев назвал задержание бывшего президента Киргизии внутренним делом страны. При этом он подчеркнул, что Россия не может относиться к этому безучастно.

Ранее ведущий специалист по Киргизии, востоковед, писатель, кинодокументалист и доктор исторических наук Александр Князев в беседе с Федеральным агентством новостей разъяснил причины конфликта между бывшим и действующим президентами Киргизии.