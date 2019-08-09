Названы наиболее опасные для здоровья сыры

Москва, 9 августа. Врач-диетолог клиники института питания Российской академии медицинских наук (РАМН) Юлия Панова назвала наиболее опасные для здоровья сорта сыра.

Рокфор, горгонзола, дорблю, бри, камамбер и другие сыры с плесенью, по ее словам, могут выделять токсичные вещества. Поэтому беременным и кормящим женщинам следует избегать их. Также сыры с плесенью противопоказаны детям до пяти лет и больным с проблемами желудочно-кишечного тракта.

Сыр с плесенью может привести к листериозу. Эта инфекция может дойти до плода, и привести к прерыванию беременности или аномалиям развития на ранних стадиях, отметила Панова в беседе с журналистами газеты «Аргументы и факты».

Врач подчеркнула, что другие виды сыров в ограниченных количествах можно употреблять всем. Осторожность нужно проявлять с рассольными сырами. Плавленые сорта диетолог посоветовала исключить из рациона, так как в них часто содержатся различные добавки, растительные жиры и ускоряющие старение трансжиры.

Некоторые, особенно зрелые, сорта сыра, в том числе пармезан, оказывают положительное действие на сердечно-сосудистую систему, сообщила Панова. Однако при наличии аллергии на казеин отказаться следует от любого сорта сыра даже от пармезана, уточнила врач.

Ранее стало известно, что без вреда для здоровья можно съедать лишь 50 грамм сыра твердых сортов в день, так как в них содержится большое количество жира и соли. Твердый сыр, противопоказан людям с непереносимостью лактозы, кормящим матерям и беременным женщинам.