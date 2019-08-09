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Пограничники РФ и США подписали план сотрудничества в 2020 году

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Пограничники РФ и США подписали план сотрудничества в 2020 году

Петропавловск-Камчатский, 9 августа. План по взаимодействию в сфере пограничной безопасности России и США был подписан между пограничниками двух стран на Камчатке.

Как сообщает пресс-служба ФСБ России, во время встречи представители российского и американского пограничных ведомств обсудили незаконный промысел, проведение совместных учений и другие вопросы.

«По результатам встречи был подписан план согласованных действий сил ПУ ФСБ России по восточному арктическому району и 17-го района береговой охраны США на 2020 год», — отметили в Федеральной службе безопасности.

К слову, подобного рода встречи пограничников Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки проходят на территории Камчатского края регулярно, сообщает «Газета.ru».

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Источник: РИА Новости
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