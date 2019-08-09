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Детский лагерь открылся в сирийском Алеппо при поддержке военных РФ

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Детский лагерь открылся в сирийском Алеппо при поддержке военных РФ

Дамаск, 9 августа. Детский летний лагерь открылся при поддержке российских военных в сирийском Алеппо. Об этом журналистам сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Андрей Харламов.

В лагере отдыхают ребята до 12 лет, в основном — дети погибших сирийских военнослужащих. Церемонию открытия учреждения посетили российские офицеры.

«Роль ЦПВС в этом мероприятии в том, что мы организовываем питание детей в этом лагере. Раздача гуманитарной помощи — это не все, чем мы занимаемся. Мы пытаемся принимать участие в том числе в этих мероприятиях», — сообщил Харламов.

В настоящее время в лагере действуют кружки и секции, функционирует научный кластер, который помогает готовить одаренных детей к участию в международных олимпиадах.

Начальник отдела по воспитанию и образованию пионеров Алеппо Ран Йоссеф отметил, что в лагере стараются окружить детей заботой, чтобы они не чувствовали себя одинокими после тяжелой войны, которая забрала у них самых близких людей.

Несмотря на восстановление мирной жизни, ситуация в Сирии остается напряженной. Ранее RT сообщило, что исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский выразил сомнения в беспристрастной работе комиссия организации по расследованию инцидентов на северо-западе Сирии.

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Источник: ТАСС
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