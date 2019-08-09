Умер французский режиссер Жан-Пьер Моки

Париж, 9 августа. Французский актер, режиссер и сценарист Жан-Пьер Моки скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщает AFP.

Сообщается, что режиссер умер в своем доме в окружении близких. Его смерть подтвердил сын, комик и режиссер Станислав Нордей.

Напомним, Жан-Пьер Моки снял более 60 фильмов. В его картинах принимали участие Пьер Ришар, Жерар Депардье, Жак Легра и другие актеры. В качестве актера он наиболее известен по роли Пьера в фильме Микеланджело Антониони «Побежденные».

Ранее в США умер режиссер-документалист Донн Алан Пеннебейкер, ему было 94 года, сообщает RT.

Отметим, что в середине июня в своем доме в Калифорнии в возрасте 82 лет скончался актер Джим МакМуллан. Он длительное время боролся с боковым амиотрофическим склерозом.