Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Умер французский режиссер Жан-Пьер Моки

33
0 Оставить комментарий

Умер французский режиссер Жан-Пьер Моки

Париж, 9 августа. Французский актер, режиссер и сценарист Жан-Пьер Моки скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщает AFP.

Сообщается, что режиссер умер в своем доме в окружении близких. Его смерть подтвердил сын, комик и режиссер Станислав Нордей.

Напомним, Жан-Пьер Моки снял более 60 фильмов. В его картинах принимали участие Пьер Ришар, Жерар Депардье, Жак Легра и другие актеры. В качестве актера он наиболее известен по роли Пьера в фильме Микеланджело Антониони «Побежденные».

Ранее в США умер режиссер-документалист Донн Алан Пеннебейкер, ему было 94 года, сообщает RT.

Отметим, что в середине июня в своем доме в Калифорнии в возрасте 82 лет скончался актер Джим МакМуллан. Он длительное время боролся с боковым амиотрофическим склерозом.

infox - new
Источник: AFP
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров