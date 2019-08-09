Ученые из России эвакуированы в Перу из-за угроз местных жителей

Лима, 9 августа. Группу международных исследователей, в которую входят ученые из России, власти Перу эвакуировали из Анд после угроз со стороны местных жителей.

Как сообщает агентство Andina, угрозы были связаны с тем, что проживающие тут граждане посчитали, что работа исследователей связана с подготовкой горнорудной эксплуатации самой высокой точки страны — Уаскарана.

«По причинам безопасности мы вывезли ученых, сейчас они уже не на горе, мы предпочли этот вариант, чтобы не ставить под угрозу их физическую неприкосновенность», — заявили в перуанской полиции.

При этом, как отметили власти южноамериканской страны, ни о какой горнорудной эксплуатации речи не идет – группа ученых собирала историческую информацию о климатическом феномене Эль-Ниньо, сообщает «Газета.ru».