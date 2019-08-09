Диетолог назвала действенный способ отказа от сладкого

Москва, 9 августа. Эксперт по правильному питанию и диетолог Ольга Усенко назвала действенный способ отказа от сладкого.

По словам эксперта, чтобы оставаться в отличной форме и не отказывать себе в любимых блюдах окончательно питание должно быть правильным на 80-90%.

«Но есть некоторые этапы, которые вам нужно пройти», — отмечает Усенко.

Чтобы прервать зависимость от сладкого, первым делом необходимо полностью наладить рацион и с его помощью добиться нужного результата. Когда желаемая форма будет достигнута, можно вернуть в рацион 20—30% любимых лакомств.

Кроме того, диетолог призвала четко разграничить то, что просто «лежало неправильно» и еду, которую действительно хочется съесть.

Клинический психолог-диетолог, член Национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич заявила, что не стоит отказывать себе в удовольствии, если очень хочется сладкого. Но для десерта следует выбрать правильное время.

Диетолог рекомендует есть сладкое в строго определенные часы — с 15.30 до 17.00. По словам эксперта, в середине дня в организме вырабатывается недостаточно кортизола и мелатонина, из-за чего появляется сонливость.

«Чтобы дела и дальше шли своим чередом, можно позволить себе чашку кофе или чая и небольшую порцию чего-то сладкого», — отметила Ивашкевич.

Ранее Газета.ru сообщила, что цены на кондитерские изделия в российских магазинах могут вырасти на 5—7%. Причиной станет повышение на 10% НДС на пальмовое масло. Соответствующий законопроект в окончательном, третьем чтении приняла Госдума.