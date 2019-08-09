Избранный депутат Рады рассказал о «войне» за Крым с Россией

Киев, 9 августа. Избранный депутат Верховной рады Олег Волошин назвал Россию стороной, которая якобы «воюет» по вопросу Крыма.

С заявлением на тему политолог-международник выступил в эфире телевизионного канала «112 Украина», при этом не согласившись с доводом журналиста о том, что Москва якобы выступает стороной внутриукраинского конфликта на юго-востоке страны.

«Россия является воюющей стороной по вопросу Крыма. Мы никогда не поднимали почему-то этот вопрос ни на уровне Генассамблеи ООН о признании России агрессором», — заявил вдруг избранный депутат от партии «Оппозиционный блок — За жизнь».

Говоря же о Донбассе, политик сказал, что ознакомившись с множеством военных документов, он не склонен считать, что его страна «воюет в Донбассе с российской армией», а не со своими же гражданами.

К слову, на днях о «крымской теме» говорил и президент Украины Владимир Зеленский – в Турции он заявил, что Крым обязательно «вернется в состав украинского государства». Правда, как и когда Зеленский не стал уточнять.

Как напоминает «Газета.ru», в ответ член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков назвал слова украинского лидера о возвращении российского полуострова Украине «повторяющимся заклинанием».

Добавим, что Крым и Севастополь стали российскими регионами в 2014 году после проведенного на полуострове референдума, в ходе которого подавляющее число избирателей поддержали воссоединение с Россией.