Кардиохирург развеял миф о пользе красного вина для здоровья сердца

Москва, 9 августа. Ежедневное употребление бокала вина не способно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, такого мнения придерживается заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов.

По его словам, для сохранения здоровья сердца необходимо получать положительные эмоции, а также вести здоровый образ жизни. Хирург напомнил, что болезням сердца чаще подвержены мужчины. Это связано с разницей в гормональном фоне, большой подверженностью стрессу, а также из-за склонности мужчин к нездоровому образу жизни.

«У женщин в детородном возрасте гормональный фон, в частности женские половые гормоны (эстрогены), служат фактором, препятствующим повреждению стенок артерий», — отметил Вадим Попов.

По его словам, женщины являются более стрессоустойчивыми, поскольку их эмоции направлены на позитивные вещи — семью и детей.

Медик подчеркнул, что факторами риска болезней сердца являются курение, неправильное питание, стрессы и генетические факторы. Попов отметил, что для снижения риска заболеваний необходимо вести активный образ жизни, а также правильно питаться, при этом нужно придерживаться разумного подхода.

«Большинство из нас уверены: достаточно съесть нужный продукт, выпить нужную таблетку и все будет хорошо. Так не бывает», — отметил Вадим Попов.

Он подчеркнул, что важно изменить образ жизни, тогда риски появления заболеваний будут значительно уменьшены .

Медик отметил, что исследования не выявили, что употребление бокала красного вина может быть профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. Доктор подчеркнул, что один бокал вина в день является безопасной дозой, однако пить вино в надежде положительного влияния на работу сердца — бессмысленно.

Ранее корейские ученые выяснили, что для защиты от гипертонии необходимо избегать пассивного курения.