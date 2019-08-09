«Авиационный диетолог» рассказала, как правильно питаться во время и после полета

Лондон, 9 августа. О том, как надо правильно питаться до, во время и после полета рассказал британский диетолог Сара Андерсон.

Размышлениями на тему в прошлом стюардесса поделилась во время интервью изданию Daily Mail, отметив, что, прежде всего, находясь в воздухе, не стоит пить газированные напитки.

«Воздушный перелет является стрессом для организма и влияет на вкусовые рецепторы, поэтому в воздухе чаще обычного хочется сладкой или соленой пищи», — рассказала Сара Андерсон.

Для того, чтобы не переедать на борту самолета, а это случается довольно часто, перед полетом необходимо, если есть такая возможность, очень хорошо выспаться. Кроме того, в течение нескольких дней перед путешествием лучше налегать на пищу, богатую антиоксидантами и витаминами.

«Это — смузи, соки и салаты с большим содержанием белка. Также следует включить в рацион квашеную капусту и свеклу, они помогут работе кишечника, а также имбирь и чеснок», — уточнила диетолог.

По словам бывшей стюардессы, уже во время полета на борту самолета лучше употреблять напитки без сахара, содержащие электролиты. Проще всего пить обыкновенную воду, главное – негазированную.

«В течение суток после перелета не следует есть чипсы и полуфабрикаты. В рацион стоит ввести авокадо, миндаль и индейку, которые помогут сбалансировать уровень мелатонина и восстановить сон», — резюмирует эксперт.

Кроме прочего, констатирует Сара Андерсон, если опять-таки есть возможность, для повышения уровня магния лучше всего принять ванну с гималайской солью и кокосовым маслом, сообщает «Газета.ru».