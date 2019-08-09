На Украине предложили разработать проект по «расчленению России»

Киев, 9 августа. Украинский журналист предложил разработать проект по «расчленению России», а не ждать, пока «потонут все подводные лодки, рухнут все бомбардировщики». Об этом пишет украинское издание «Корреспондент».

В материале автор комментирует, слова члена Совета Федерации Владимира Джабарова о возможности возвращения Крыма в состав Украины только в случае прекращении существования России. Журналист считает высказывание верным, но делает вывод о том, что миру нужно прекратить существование РФ.

«Нам всем остро необходим проект по расчленению России. Не нужно ждать, пока взорвутся все склады с боеприпасами, потонут все подводные лодки, рухнут все бомбардировщики, сгорят все леса и будут затоплены все деревни. Процесс должен быть ускорен», — говорится в материале.

Автор статьи считает, что Москва несет угрозу, поэтому Россию нельзя «делать свободной и цивилизованной». Вместо этого он призывает принять радикальные меры.

Ранее RT сообщило, что Джабаров ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым вновь станет частью украинского государства. Сенатор подчеркнул, что подобные заявления не следует воспринимать всерьез. По его словам, Крым может вновь войти в состав Украины, только если перестанет существовать Россия.

Крым и Севастополь стали субъектами РФ в марте 2014 года, после проведенного на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% имеющих право голоса жителей Крыма. Власти полуострова провели референдум после произошедшего на Украине в феврале 2014 года государственного переворота.

Тем не менее Киев продолжает считать полуостров своей, временно оккупированной территорией. В Москве неоднократно напоминали, что жители Крыма демократическим путем проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».