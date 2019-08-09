Польша обеспокоена сближением России и Евросоюза

Варшава, 9 августа. Власти Польши серьезно обеспокоены тем, что европейские лидеры выстраивают политику сближения с Россией. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

По его словам, европейские лидеры не сознают, что их политика воспринимается в качестве попыток разморозить отношения с Россией. Пшидач подчеркнул, что Москва может воспринять потепление отношений в качестве сигнала одобрения «агрессивных действий» России. К ним политик отнес воссоединение с Крымом.

«Были приняты меры, чтобы побудить Россию отказаться от своей агрессивной политики, но она не сделала даже полшага назад», — заявил Пшидач.

Напомним, отношения между РФ и странами Запада ухудшились в 2014 году после переворота на Украине и ситуации вокруг Крыма. Запад обвинил Россию во вмешательстве в ситуацию на Украине, а также ввел против Москвы санкции. Россия неоднократно подчеркивала, что не вмешивается и не вмешивалась в дела других стран, а также не является стороной украинского конфликта, сообщает «Газета.ru».

Отметим, на введение антироссийских санкций Россия ответила зеркально. Продэмбарго действует на продовольственные товары из Европы, Азии, Северной Америки.

В июне 2019 года саммит ЕС в очередной раз продлил экономические санкции против России. Кроме того, «крымский» пакет ограничительных мер был продлен Советом ЕС до 23 июня 2020 года.