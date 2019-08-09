Пушков оценил вероятную кандидатуру нового посла США в России

Москва, 9 августа. Сенатор Алексей Пушков оценил вероятную кандидатуру Ричарда Гренелла на должность посла США в России. Мнением политик поделился в микроблоге Twitter в минувший четверг.

Пушков напомнил, что Гренелл был послом США в Германии и грубо угрожал немецким компаниям санкциями за участие в проекте «Северный поток — 2». Сенатор подчеркнул, что после этого в бундестаге призвали выслать дипломата из страны.

«К нам приедет с «Северным потоком — 2» бороться?» — поинтересовался в заключение сенатор.

Гренелл в январе текущего года направил ряду немецких компаний письмо. В послании дипломат сообщал о «значительном риске санкций» из-за реализации проекта «Северный поток — 2». Позже глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст отметил, что Германия не является колонией США, поэтому заявления дипломата неприемлемы.

Газопровод «Северный поток — 2» прокладывают по дну Балтийского моря. Он свяжет Россию с Германией и обеспечит прямые и надежные поставки российского природного газа в Европу. Большая часть европейских стран поддерживают проект. Против выступают Польша, Украина, США и государства Прибалтики.

Ранее Газета.ru сообщила, что Джон Хантсман покинет пост посла США в России 3 октября. В качестве кандидатов на эту должность рассматривают главного переговорщика Соединенных Штатов с КНДР Стивена Бигуна и действующего посла в Германии Ричарда Гренелла.

Американские СМИ отмечают, что президент США Дональд Трамп пока не принял решение относительно преемника Хантсман.

Дипломат был назначен послом Соединенных Штатов в РФ в 2017 году. Приступая к исполнению обязанностей, дипломат заявил, что планирует проработать на этом посту до 2020 года и вернуться в США. Предположительно, Хантсман планирует баллотироваться на должность губернатора штата Юта.