В ДНР рассказали, кому выгодно принятие языкового закона

Донецк, 9 августа. Жители ДНР рассказали журналистам «Известий» о последствиях принятия языкового закона.

По словам журналистов, в Донецке новости о принятии закона об исключительном статусе украинского языка во всех сферах восприняли как ожидаемую, однако жители Донецкой народной республики воспринимают происходящее на Украине в качестве чуждых событий. Дело в том, что за пять лет с начала гражданской войны в стране Донбасс и Украина существенно отделились друг друга, отмечают «Известия».

«В 2014 году киевские власти взялись продавливать украинский язык на всех уровнях и сейчас завершают начатое. А ведь именно с этого начался конфликт в Донбассе. Но, думаю, новый закон станет исполняться через пень-колоду, как и все у нас всегда исполнялось», — рассказала журналистам ассистент кафедры русского языка Донецкого национального университета Алиса Федорова.

Она подчеркнула ,что сочувствует русскоязычным жителям Украины.

«Очень жаль, что Украина продолжает бороться с русским языком. Любой запрет на свободное использование языка обедняет культуру. Возьмите те же украинские театры: во все времена лучшие свои постановки они делали на русском. Получается, этой традиции пришел конец?» — задался вопросом специалист Донецкого городского молодежного центра, литератор Геннадий Островский.

По его словам, миллионам жителей Украины русский язык был дан от рождения. Островский недоумевает, почему жители Украины должны лишаться этого права. Он напомнил, что в конституции страны прописано, что гражданин имеет право общаться на родном ему языке, а новый закон напрямую противоречит конституции.

Профессор Донецкого национального университета Александр Кораблев считает, что украинская власть принятием этого закона показывает свое отношение к русскоязычному населению. Он назвал происходящее культурно-исторической лоботомией. Кораблев считает, что принятие закона выгодно тем, кто хотел бы поддерживать в стране перманентную напряженность.

«Родная земля, культура, вера, язык — дорогой товар, всегда найдутся на него покупатели», — подчеркнул Кораблев.

Он считает, что принятие русского языка может быть жестом отчаяния, поскольку за десятилетия совместного существования мова не выдерживала соседства с русским языком.

«Этот закон может стать очень показательным и выступить в качестве теста на толерантность: если жители Украины согласятся жить в таком режиме, значит, такой участи, к сожалению, они и заслуживают», — отметил Кораблев.

Напомним, закон о госязыке вступил в силу 16 июля. Теперь его необходимо использовать во всех сферах жизни. В частности, органы местного управления и государственной власти обязаны использовать украинский язык. Также на нем должны говорить во всех учебных заведениях, в больницах, а также в сфере обслуживания. Свободно владеть украинским языком должны чиновники, работники органов государственной власти, а также высшее руководство страны. За соблюдением закона будут следить члены специальной «языковой комиссии».

Ранее Верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств Ламберто Заньер заявил, что закон об исключительном статусе украинского языка во всех сферах должен быть пересмотрен. По его словам, министерство культуры Украины совместно с его ведомством разрабатывает поправки в закон, сообщает «Газета.ru».

Напомним, на Украине в 2014 году произошел государственный переворот. К власти пришла оппозиция. Жители юго-востока Украины не согласились с его результатами, они объявили о своей независимости. Так появились ДНР и ЛНР. В апреле 2014 года Киев ввел в Донбасс свои войска, в стране началась граждаснкая война. Конфликт не урегулирован до сих пор. Его жертвами по данным ОБСЕ, стали более 13 тысяч человек.