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Ипотеку под 0% начали выдавать в Дании

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Ипотеку под 0% начали выдавать в Дании

Копенгаген, 9 августа. Банк Nordea Bank Abp предложил клиентам в Дании ипотечные кредиты под 0% годовых, срок кредитования составляет 20 лет. Об этом сообщает Bloomberg.

Жилищные кредиты по низким ставкам в Дании предлагают многие банки. В начале месяца Realkredit Danmark начал выдавать ипотеку сроком на 30 лет под 0,5% годовых. Кредитная организация Jyske Bank объявила о планах выдавать жилищные кредиты с отрицательной ставкой на 10 лет, что позволит взявшим ипотеку клиентам получить от банка дополнительные средства.

Ранее Газета.ru сообщила, что в России вступил в силу закон об ипотечных каникулах. Теперь попавшие в сложные жизненные обстоятельства россияне смогут претендовать на льготный шестимесячный период, в течение которого они смогут приостановить или уменьшить выплаты по кредиту.

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Источник: Bloomberg
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