Годовалый ребенок попал в больницу с передозировкой наркотиками в Испании

Мадрид, 9 августа. Годовалый ребенок оказался в больнице с острым отравлением наркотиками в Испании. Об этом в четверг сообщило издание Levante-EMV.

В больницу муниципалитета Бетера в Валенсии поступил 15-месячный мальчик. Мать ребенка рассказала докторам, что мальчик несколько раз падал, после чего стал сонливым.

Врачи диагностировали у него черепно-мозговые травмы. Анализы выявили в организме ребенка содержание кокаина и марихуаны.

По подозрению в намеренном введении наркотиков в организм мальчика задержан его дядя. Также под подозрением находится отец ребенка.

Мальчика уже выписали из больницы и передали под государственную опеку.

Ранее Газета.ru сообщила, что Ростовский областной суд приговорил к 23 годам заключения мужчину, который сжег трех несовершеннолетних дочек сожительницы. Старшая из погибших была на пятом месяце беременности.