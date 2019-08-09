Facebook собирается платить СМИ по $3 млн в год за публикацию новостей в соцсети

Вашингтон, 9 августа. Компания Facebook предложила ведущим СМИ США по 3 млн долларов за годовую лицензию на размещение в новой вкладке своей социальной сети их контента. Об этом со ссылкой на собственные источники в четверг сообщила газета The Wall Street Journal.

Свой выбор корпорация остановила на The Walt Disney Company, ABC News, The Washington Post, Bloomberg и Dow Jones. Срок действия лицензий составляет три года. Посвященная новостям вкладка может появиться в Facebook уже осенью.

По данным газеты, соцсеть готова предоставить СМИ на выбор два способа публикации их материалов. Издания смогут напрямую публиковать статьи в Facebook или размещать на соответствующей вкладке только заголовки, кликая на которые пользователи будут переходить на сайт СМИ.

Источники газеты отметили, что руководство компании собирается пользоваться рекомендациями СМИ-партнеров для совершенствования новостной вкладки.

Facebook является одной из ведущих соцсетей в мире. По последним оценкам ее ежемесячная аудитория превышает 2,4 млрд пользователей. Различными сервисами Facebook хотя бы раз в месяц пользуются 2,7 млрд человек.

Ранее Газета.ru сообщила, что Facebook подает в суд на разработчиков приложений LionMobi и Jedimobi. Компания обвиняет их во взломе телефонов пользователей и заражении устройств вирусом. Таким образом разработчики генерировали фейковые клики по рекламным объявлениям, считают в компании.

Вредоносное программное обеспечение создавало впечатление, что пользователи активно кликают на рекламу. За сгенерированные искусственным образом клики платил Facebook.