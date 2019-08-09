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Британские военные заявили о двух случаях сопровождения военных самолетов РФ

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Британские военные заявили о двух случаях сопровождения военных самолетов РФ

Лондон, 9 августа.В Минобороны Великобритании заявили, что военные дважды поднимали истребители Typhoon для сопровождения российских самолетов возле границы с Соединенным Королевством и Эстонии.

В первый раз истребитель вылетел с авиабазы ВВС Лоссимут. Он сопровождал два российских патрульных самолета в международном воздушном пространстве.

Второй раз — британские истребители сопровождали противолодочный самолет Ту-142, который совершал полет у границы с Эстонией в западном направлении. Отмечается, что сопровождение российских самолетов проходило совместно с ВВС Финляндии и Швеции.

Ранее британский самолет разведчик приблизился к границам России .

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Источник: Минобороны Великобритании
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