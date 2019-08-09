Лолита рассказала о недостатках жизни в Болгарии

Москва, 9 августа. Известная российская певица Лолита Милявская пожаловалась на недостатки жизни в Болгарии. Об этом она написала в Instagram.

Певицу не устраивает состояния жилья в Болгарии. По ее словам, в деревне, где она проживает, дома стоят очень дешево, однако находятся в плачевном состоянии. Кроме того, цены на недвижимость в стране упали, сообщила Милявская.

Она рассказала, что люди предпочитают сносить дома и возводить их заново, чем заниматься восстановлением. Также певица порекомендовала не связываться с жилищными «комплексами», поскольку они много денег берут за обслуживание, «а обслуживать не умеют».

Милявская рассказала, что у жизни в Болгарии есть и положительные стороны: чистый воздух и продукты. Однако, певица подчеркнула, что за последнее время цены в турзонах выросли.

Ранее Милявская проехала с концертами по городам Донбасса. Она поделилась впечатлениями со своими подписчиками. Лолита заявила, что люди, которые не жили в зоне боевых действий, «ноют по всякой ерунде». Она подчеркнула, что ей страшно повторять, что люди рассказали о перенесенных невзгодах.

Также певица высказалась по поводу нового президента Украины Владимира Зеленского. По ее словам, она знает политика в качестве «чудесного актера, продюсера и замечательного, талантливого человека». Милявская подчеркнула, что говорить о нем как о президенте еще рано.

Отметим, что недавно певица рассталась со своим пятым мужем Дмитрием Ивановым. Бывший супруг Лолиты, с которым она прожила девять лет, заявил, что расставание является «внутренней историей».

Как сообщает «Газета.ru», недавно у певицы практически полностью пропал голос. Милявская выяснила, что из-за постоянных нагрузок у нее стали «стираться» голосовые связки. Отметим, что певица выступает, не используя фонограмму, почти 35 лет.