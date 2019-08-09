Лебедев пообещал не эмигрировать из России 

Москва, 9 августа. Дизайнер Артемий Лебедев после истории с его «липовым» отъездом на ПМЖ в Европу пообещал, что никогда не эмигрирует из России. Об этом он сообщил в новом видео на своем канале в YouTube.

«Свой выбор страны я сделал в 1991 году, когда вернулся из Америки после года мучений в американской школе в свою любимую советскую школу, которую я с удовольствием закончил, и с тех пор Россию не покидал больше, чем на месяц», — рассказал дизайнер.

Он подтвердил, что планов эмигрировать у него нет.

«Я умру в Москве. Пока атомная бомба туда не упадет, вряд ли мои планы как-то кардинально изменятся», — подчеркнул Лебедев.

Ранее Лебедев опубликовал видео, в котором сообщил о своем отъезде в Европу. Однако в четверг с соцсетях дизайнер заявил, что это было троллингом. По его словам, на примере пранка об отъезде он опробовал манипулятивные приемы, которые так называемая российская оппозиция использует для формирования протестного сознания у школьников.

«На днях я записал тупейший пранк. Я взял набор кретинских аргументов, которым либеральная оппозиция промывает (слово заменено — прим. ФАН) мозг школьникам и просто тупо их воспроизвел. Конструктор примитивен даже не как Лего, а как Дупло», — написал дизайнер на своей странице в Facebook.

При этом Лебедев отметил, что его видео с пранком об эмиграции за сутки собрало полмиллиона просмотров на YouTube и вышло в топы СМИ.