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Разведку у границ России за неделю вели 17 летательных аппаратов

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Разведку у границ России за неделю вели 17 летательных аппаратов

Москва, 9 августа. Газета Вооруженных сил России «Красная звезда» опубликовала инфографику, из которой следует, что воздушную разведку у границ России в течение недели вели 17 иностранных летательных аппаратов.

В свою очередь, российские истребители двенадцать раз совершали вылеты, чтобы предотвратить нарушение границы. Отмечается, что ни один иностранный летательный аппарат не вторгался в воздушное пространство России.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в России запустили серийное производство истребителя пятого поколения Су-57. Минобороны уже заключило контракт на поставку более 70 боевых машин.

Напомним, что газета «Известия» приводила заявление британского министерства обороны, которое сообщало, что ВВС Великобритании 8 августа дважды поднимались в воздух для сопровождения российских самолетов.

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Источник: РИА Новости
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