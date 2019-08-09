Минкомсвязь установила мораторий на повышение тарифов на сотовую связь в Крыму

Москва, 9 августа. Минкомсвязь России установила мораторий на рост тарифов на сотовую связь в Севастополе и Крыму до решения технических вопросов обеспечения регионов бесперебойной связью в роуминге. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте министерства.

Решение принято по итогам проведенного замглавой Минкомсвязи Олегом Ивановым совещания. В сообщении министерства говорится, что ранее абоненты федеральных операторов связи из числа жителей Севастополя и Республики Крым получили уведомления об изменении тарифов. В связи с этим ведомство приняло решение о детальной проработке изменений тарифов для жителей этих регионов.

В пресс-службе Минкомсвязи отметили, что в совещании участвовали операторы связи. По итогам собрания было принято решение, что планировавшие повысить тарифы компании не станут этого делать.

«Решение было принято в связи с многочисленными обращениями граждан о повышении тарифов. Мы рады, что нашли взаимопонимание с операторами. Компании, которые планировали повысить тарифы, не станут этого делать», — цитирует сообщение пресс-службы Минкомсвязи ТАСС.

СМС-сообщения о грядущем повышении тарифов на услуги связи МТС пришли жителям Крыма в середине июля. В их тексте говорилось, что с 30 июля стоимость вызовов на номера МТС домашнего региона в рамках одного звонка составит 1 рубль за первую минуту разговора и за каждую минуту, начиная с 16-й. Со второй по 15-ю минуты разговора вызовы будут бесплатными. Ранее 15 минут разговора в сутки были бесплатными, с 16-й минуты стоимость минуты равнялась 75 копейкам.

Из-за опасений попасть под санкции в Крыму не работают крупные мобильные операторы. Услуги связи на полуострове предоставляют компании «Севтелеком», «Крымтелеком», а также «КТК-Телеком» («Волна мобайл») и «К-Телеком» (Win-mobile). Тем не менее жители Крыма часто используют прикрепленные к Краснодарскому краю сим-карты МТС.