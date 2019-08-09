Замглавы нацразведки США уходит в отставку

Вашингтон, 9 августа. Заместитель главы Национальной разведки США Сью Гордон покинет свой пост одновременно со своим начальником Дэном Коутсом 15 августа, сообщил президент США Дональд Трамп.

«Сью объявила, что она уйдет 15 августа, что совпадает с отставкой Дэна Коутса. Новый исполняющий обязанности директора Национальной разведки будет скоро назван», — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Трамп назвал Гордон «отличным профессионалом» и признался, что очень уважает ее.

Отметим, ушедший на пенсию Коутс вызвал недовольство Трампа, когда раскритиковал его отношения с президентом РФ Владимиром Путиным в интервью с ведущей телеканала NBC Андреа Митчелл.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, Коутс был ярым защитником идеи о «российском вмешательстве». Еще в марте 2017 года, до назначения Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию связей Трампа с Москвой, будучи только кандидатом на пост директора Нацразведки, Коутс громче всех призывал начать расследование «влияния России на исход выборов в США».

Напомним, что провальное расследование Мюллера, которое длилось два года, закончилось пшиком: никаких доказательств вмешательства РФ в выборный процесс в США представлено не было.