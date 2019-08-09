В США назвали лучший советский истребитель

Вашингтон, 9 августа. Американское издание Popular Mechanics включило советский истребитель перехватчик третьего поколения МиГ-25 в список самых «задиристых» самолетов.

Журналисты считают, что этот истребитель является самой лучшей разработкой боевой машины в СССР. Эксперты поместили МиГ-25 на 19-е место из 25. По их словам, боевая машина является примером «эффективной разработки». В частности, планер самолета изготовлен из стали, а не из титана. Кроме того, самолет показывал рекорды высоты и скорости во время эксплуатации.

В первой пятерке рейтинга находятся самолеты A-10 Thunderbolt II, С-130 Hercules, SR-71 Blackbird, B-29 Superfortress и DC-3.

Отметим, МиГ-25 производился с 1969 по 1982 год. По данным на 2016 год, он стоял на вооружении у Алжира и Сирии.

Ранее издание The National Interest высоко оценило еще одну советскую разработку — Миг-29. Журналисты назвали боевую машину «монстром», отметив, что самолет имеет очень большое значение для Воздушно-космических сил Российской Федерации. По их словам, боевая машина может успешно выполнять широкий спектр задач, а также обладает большим потенциалом модернизации. Именно поэтому она пользуется спросом во множестве стран мира.

В частности, Индия планирует закупить у России 21 истребитель Миг-29. Отмечается, что это связано с нехваткой самолетов индийских ВВС, кроме того, в Индии испытывают проблемы с поставками истребителей Dassault Rafale.

Напомним, многоцелевой истребитель МиГ-29 совершил первый полет в октябре 1977 года. Он производится с 1982 года.