Названы самые популярные внедорожники дороже 5 млн рублей

Москва, 9 августа. Эксперты составили по итогам семи минувших месяцев текущего года рейтинг наиболее популярных в России внедорожников, которые стоят более пяти миллионов рублей.

Первую строчку списка занял Toyota Land Cruiser 200. За первые семь месяцев текущего года было продано 3634 таких автомобилей. Средняя цена внедорожника составила 5,4 млн рублей, сообщило аналитическое агентство «Автостат».

Второе место занял BMW Х5. За отчетный период продано 2821 машины со средней ценой 5,1 млн рублей. Замыкает тройку лидеров модель Lexus LX с результатом в 1978 проданных внедорожников. Их средняя цена составила 7,1 млн рублей.

В топ-10 наиболее популярных новых внедорожников дороже пяти миллионов рублей вошли: Porsche Cayenne (1916 автомобилей со средней ценой 5,3 млн рублей), Mercedes-Benz GLS (1901 автомобиль со средней ценой 5,7 млн рублей), BMW X6 (1803 автомобиля со средней ценой 5,8 млн рублей), Audi Q7 (1670 автомобилей со средней ценой 5 млн рублей), Land Rover Range Rover (1589 автомобилей со средней ценой 9,1 млн рублей), Audi Q8 (1403 автомобиля со средней ценой 5,5 млн рублей) и BMW X7 (1386 автомобилей со средней ценой 6,7 млн рублей).