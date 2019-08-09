Названа дата коммерческого пуска ракеты «Протон-М» с «Байконура»

Москва, 9 августа. Коммерческий пуск ракеты-носителя «Протон-М» с европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и американским технологическим Mission Extension Vehicle-1 с космодрома «Байконур» намечен на 30 сентября, сообщил представитель «Роскосмоса».

Ранее появилась информация о том, что коммерческий пуск «Протона-М» могут перенести с августа на сентябрь.

Источник в «Роскосмосе» подтвердил РИА Новости, что работы идут, ориентируясб на 30 сентября.

В этом году было произведено три пуска ракет «Протон-М». «Газета.ру» сообщала, что 6 августа с «Байконура» стартовала ракета-носитель с космическим аппаратом в интересах Минобороны России.

Напомним, в начале апреля по итогам российско-казахстанских переговоров президент РФ Владимир Путин сообщил, что срок аренды космодрома «Байконур» был продлен до 2050 года. Кроме того, Путин заявил, что стороны «готовы продолжать работу по проекту «Байтерек», который предусматривает создание нового ракетно-космического комплекса на основе российской ракеты-носителя».