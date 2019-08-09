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Великобритания собирается упростить визовый режим для учёных

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Великобритания собирается упростить визовый режим для учёных

Лондон, 9 августа. Власти Великобритании намерены упростить процедуру получения виз для ученых со всего мира, об этом заявил британский премьер Борис Джонсон.

Джонсон выступает за то, чтобы Британия оставалась «мировой научной сверхдержавой», даже после выхода из ЕС. По его словам, благодаря нововведению исследователи, ученые и научные специалисты будут больше приезжать в страну, сообщает RT.

«Мы будем продолжать поддерживать науку и исследования», — заявил Джонсон.

Напомним, что Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании 24 июля, он сменил на своем посту Терезу Мэй, которая не смогла справиться с проблемами выхода Соединенного Королевства из Европейского союза, сообщает «Газета.ru».

Президент США Дональд Трамп высоко оценил назначение Джонсона премьером Великобритании. Американский лидер подчеркнул, что политика называют «британским Трампом».

«Борис Джонсон — хороший человек, он жесткий, но он умный», — подчеркнул президент США.

Российский лидер Владимир Путин также пожелал Джонсону успехов во главе британского правительства. Президент РФ заявил, что развитие отношений между Москвой и Лондоном отвечает интересам наших стран и народов.

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Источник: RT
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