ООН нашла простой способ борьбы с глобальным потеплением

Москва, 9 августа. Эксперты ООН пришли к выводу, что каждый живущий на Земле может помочь спасти планету от изменения климата. Для этого нужно потреблять меньше мяса, использовать меньше химикатов и защищать леса.

ООН в последнем исследовании по изменениям климата пришла к выводу, что остановить глобальное потепление возможно, если человечество начнет есть меньше мяса, станет обрабатывать землю с малым количеством химикатов и будет защищать леса.

Рейс Тирадо, исследователь университета Эксетера, назвал изменение системы ведения сельского хозяйства ключевым фактором в борьбе за Землю. Переход с мяса на овощи освободит занятые под животноводство земли для земледелия, что позволит накормить больше нуждающихся.

Еще одним приоритетом человечества в ООН назвали охрану лесов. Как сообщает RT, во всемирной организации подчеркивают, что вырубка деревьев и превращение земель в места для пастбищ, а также производство пальмового масла влияют на изменения климата: на это приходится 15—20% вредных выбросов.

Ранее на сайте How Will The World End был опубликован доклад, согласно данным которого эпидемии, ядерная война, природные катастрофы и падение астероида на Землю являются главными угрозами человечеству.

Как сообщала «Газета.ру», основной климатической угрозой для Земли называют глобальное потепление. При сохранении нынешних темпов потепления (0,2 градуса за десять лет) глобальная температура поднимется на 44 градуса через 2136 лет. Этот уровень аналитики расценили как критический для жизни на земле: при достижении этой отметки уровень мирового океана поднимется настолько, что вода затопит сушу.