Трампа призвали вернуть Сенат с каникул для принятия закона об оружии

Вашингтон, 9 августа. Власти США должны отозвать сенат с каникул для рассмотрения законопроекта об ужесточении контроля над оружием. С таким заявлением выступила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в официальном письме к американскому президенту Дональду Трампу.

«Сегодня как спикер Палаты представителей я пишу Вам с просьбой срочно созвать сенат США, чтобы рассмотреть законопроект о предотвращении насилия с применением огнестрельного оружия, который уже был принят Палатой представителей и поддержан обеими партиями», — гласит текст письма Пелоси.

Конституция США содержит статью, которая позволяет американскому президенту использоваться свои полномочия для экстренного созыва сенат. Пелоси предложила Трампу использовать эту статью.

Напомним, 3 августа. 21-летний мужчина расстрелял людей в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо. Его жертвами стали 22 человека, среди которых восемь мексиканцев. Стрелок разместил в Сети «манифест», в котором призвал «не допустить вторжения в Техас» эмигрантов из Мексики, сообщает RT.

4 августа преступник открыл огонь по прохожим в Дайтоне, погибли десять человек, в том числе сам стрелок. В тот же день в Чикаго произошла стрельба на детской площадке, пишет «Газета.ru».