Группа неизвестных напала на депутата Госдумы во время встречи с избирателями в Москве

Москва, 9 августа. Несколько молодых людей устроили потасовку в районе Бирюлево Западное на юге Москвы во время встречи депутата Госдумы Бориса Чернышова с избирателями.

Чернышов сообщил РИА Новости, что в четверг в Бирюлево Западное проводил встречу с избирателями. В этот момент к ним подошли неизвестные, человек 10-15. Они начали приставать к девушке-волонтеру и толкать помощника депутата. На призывы успокоится молодые люди не отреагировали.

«Они попытались вырвать у меня удостоверение депутата Государственной думы. Мы квалифицировали это как нападение на депутата Государственной думы», — сообщил Чернышов, добавив, что намерен обратиться по данному факту в полицию.

По мнению парламентария, инцидент не был запланированной акцией. Нападавшими были молодые люди лет 18-20. Ранее местные жители уже жаловались, что «около пруда, где гуляют дети, женщины, бывают такие стычки».