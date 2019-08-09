«Незаконно» уволенный экс-сотрудник ФБР подал иск на Трампа

Вашингтон, 9 августа. Бывший замдиректора ФБР Эндрю Маккейб подал иск на Минюст США и ФБР за незаконное увольнение. Он считает, что его отставка была вызвана отказом присягнуть президенту США Дональду Трампу, сообщает Axios.

«Бывший заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб подал иск к Минюсту и ФБР за нарушение его прав согласно «первой поправке» в части увольнения за «отказ присягнуть на партийную верность» президенту Трампу», — пишут журналисты.

Это не первый иск к администрации США из-за увольнения. Так, бывший агент ФБР Питер Стржок заявил, что было нарушено его право на отказ свидетельствовать против себя. Он также считает, что власти нарушили его право на свободу слова.

Напомним, что Дональд Трамп в мае 2017 года уволил с поста директора ФБР Джеймса Коми. Американский лидер заявил, что Коми не способен эффективно управлять ведомством. Бывший директор ФБР подчеркнул, что не будет разбираться в причинах своего увольнения, поскольку «президент может уволить директора ФБР по любой причине или без причины вовсе». Ряд американских экспертов высказали мнение, что увольнение Коми было политически мотивированным.

Ранее американский президент раскритиковал агентов ФБР, которые следили за его предвыборным штабом в 2016 году во время президентских выборов. Трамп заявил, что эта история гораздо серьезнее, чем Уотергейтский скандал.