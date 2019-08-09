Россия будет продвигать в ООН свою стратегию безопасности в Персидском заливе

Москва, 8 августа. Россия будет продвигать в ООН и Совете Безопасности свою концепцию обеспечения коллективной безопасности в Персидском заливе. Об этом заявил и.о. постоянного представителя РФ при Всемирной организации Дмитрий Полянский.

По его словам, российская концепция получила позитивные отклики уже на первоначальном этапе.

«Несомненно, мы будем содействовать обсуждению этой темы в Совете Безопасности и в ООН. Именно в ООН мы должны действовать. Этот вопрос не будет забыт в нашей работе», ― заявил он, выступая в штаб-штаб-квартире ООН.

Российский дипломат отметил, что другие члены ООН должны получить время на подробный анализ концепции, предложенной РФ. Он добавил, что некоторые члены Всемирной организации положительно отозвались о данном документе. Полянский заметил, что Россия настроена на работу с США И Великобританией, которые сейчас внимательно изучают российское предложение.

Российскую концепцию безопасности в Персидском заливе МИД РФ ранее презентовал представителям арабских государств, Ирана, Турции, пятерке постоянных членов Совбеза ООН, Евросоюза, Лиги арабских стран и стран БРИКС. Согласно документу, РФ предлагает отказаться от размещения иностранных военных баз в регионе, создать демилитаризованные зоны и заключить международные соглашения по контролю над вооружениями.